Schuldenbremse: Reform noch im alten Bundestag?

Nun ist die Linke zwar dafür, die Schuldenbremse zu verändern, aber nur, um in "soziale Infrastruktur" zu investieren. Für Union, SPD und Grüne aber geht es nun sehr dringend darum, Geld in die Bundeswehr, also die Sicherheit des Landes zu investieren, um sich abzusichern für den immer wahrscheinlicheren Fall, dass die USA als Schutzmacht ausfallen - oder zumindest deutlich weniger für die Verteidigung Deutschlands aufzubringen bereit sind. Dabei, so machte die Linke klar, werde sie nicht mitmachen. Die AfD ist ohnehin dagegen, die Schuldenbremse anzufassen.