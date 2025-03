Deutscher Minister schlägt Deal mit Trump vor

Neue Zölle am Mittwoch?

Trump hatte vergangene Woche Zölle für die Autoindustrie angekündigt. Auf Autos, die nicht in den USA produziert werden, sollen Strafzölle in Höhe von 25 Prozent fällig werden. Schon in dieser Woche könnte Trump weitere Zölle verkünden. Der US-Präsident nennt den 2. April den "Tag der Befreiung". Kukies, der gerade in den USA war, sagt: