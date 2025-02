Kostümiert und angetrunken zur Wahl? Die Regeln im Wahllokal

Was im Wahllokal erlaubt ist : Kostümiert und angetrunken zur Wahl?

21.02.2025 | 13:35 |

Wenn am Sonntag der Bundestag gewählt wird, feiern viele Menschen in Deutschland auch Karneval. Was Karnevalisten beachten müssen, wenn sie ihre Stimme im Wahllokal abgeben.