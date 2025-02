Bei der letzten Bundestagswahl war die Wahlbeteiligung im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt besonders gering. Wie blicken die Menschen dort diesmal auf die Wahl?

Am stillgelegten Bahnhof mit historischer Backsteinfassade und rot-beiger DDR-Lok streift nur eine Katze durchs meterhohe Unkraut. Ein provisorisch wirkender Busbahnhof wurde als Ersatz nach der Wende eingerichtet.

Mittlerweile fahren von hier regelmäßig Busse zur 28 Kilometer entfernten Landeshauptstadt Magdeburg . Am Ausbau des Busverkehrs werde weiter gearbeitet, erklärt Bürgermeister Reinhard Luckner:

In den Supermarkt gegenüber kommen sie aus der ganzen Umgebung zum Einkaufen, aber Egelner findet man kaum. Das Geld ist am Anfang des Jahres einfach knapp. 2021 lag das verfügbare Haushaltseinkommen im Salzlandkreis, zu dem Egeln zählt, 3.100 Euro unter dem bundesweiten Jahres-Durchschnitt.

Daten für das Jahr 2021

Andreas Wunn und Dunja Hayali waren in Berlin am Wittenberg- und Rio-Reiser-Platz unterwegs und haben sich auf der Straße erkundigt, welche Erwartungen die Menschen an die neue Regierung haben.

21.02.2025 | 2:13 min