Wahlkampf 2024: Merz sieht Gemeinsamkeiten mit den Grünen

Vizekanzler und Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck hat von der SPD und damit auch von Bundeskanzler Olaf Scholz "Klarheit und auch Ehrlichkeit" in der Ukraine-Politik gefordert. "Besonnenheit ist immer richtig und gut", sagte Habeck am Montag am Rande seiner Reise zu Wirtschaftsgesprächen in Kenia dem TV-Sender Welt. Was nicht gehe, sei, dass "man sich vor Putin in den Staub wirft".

Notwendig sei "eine gerichtete Besonnenheit", betonte Habeck. "Und die heißt, dass wir den Frieden in Europa in Freiheit bekommen müssen." Bei der Ukraine-Politik sei "nicht ganz klar, wohin die SPD will", es gebe da "unterschiedliche Strömungen", fügte der Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister mit Blick auf die Sozialdemokraten hinzu.