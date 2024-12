Bundestagswahl: Parteien einigen sich auf Fairness-Abkommen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in seiner Weihnachtsansprache zum Scheitern der Ampel-Koalition geäußert. "Auch wenn jetzt eine Regierung vorzeitig an ihr Ende gekommen ist, ist das nicht das Ende der Welt, sondern ein Fall, für den dieses Grundgesetz Vorsorge getroffen hat", sagt er. "Die Entscheidung über die Auflösung des Bundestages und über Neuwahlen werde ich mit Sorgfalt nach den Weihnachtstagen treffen." Steinmeier will seine Entscheidung am 27. Dezember bekanntgeben.