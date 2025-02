Christian Schicha : Ein ganz entscheidender Grund dafür ist, dass die Wahlwerbespots von allen Parteien, die jeweils zur Wahl zugelassen sind, einen Monat vor Landtags-, Europa- und eben auch Bundestagswahlen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt werden müssen. Die Parteien haben also eine kostenlose Werbefläche mit großer Reichweite, was vor allem für kleinere Parteien sehr interessant ist, die nicht das Budget für große Wahlkampagnen haben.

In weniger als drei Wochen ist Bundestagswahl. Wegen der Reformen der Ampelkoalition gewinnt die Zweitstimme an Bedeutung.

Der Medienwissenschaftler Prof. Dr. Christian Schicha ist Professor für Medienethik am Institut für Theater- und Medienwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Medienethik und der Politischen Kommunikation. Hier beschäftigt er sich unter anderem mit Formen und Ausprägungen von politischer Inszenierung.

Schicha : Letztlich lässt sich parteiübergreifend eine Strategie festhalten: Man setzt in den Wahlkampfzentralen auf Spots, die mit schönen Bildern, Klischees und Stereotypen eine Feelgood-Atmosphäre und einen positiven Gesamteindruck erzeugen und damit die Zuschauenden ein wenig einlullen sollen. Das ist letztlich wie in der Produktwerbung.

Das ist strategisch aber so gewollt und klug. Man will ja nicht allzu konkret in seinen Forderungen werden, die sich in einer Koalition vielleicht nicht umsetzen lassen und am Ende womöglich sonst der Vorwurf des Wortbruchs oder Wahlbetrugs steht.