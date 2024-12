Wahlprogramm von CDU und CSU: Hauptsache Wechsel

Den Satz "So viel Union war noch nie" verkneifen sich die beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder , am Vormittag in einem völlig überfüllten Konferenzraum eines Berliner Nobelhotels. Ein Satz, den sie in den vergangenen Monaten ziemlich überstrapaziert haben und der oft etwas hohl klang, wenn man auf die früheren Differenzen zwischen CDU und CSU schaut.