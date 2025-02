Bundestagswahl: Experte warnt vor "sozialer Eiseskälte"

Die soziale Schere in Deutschland klafft noch immer weit auseinander, findet Armutsforscher Butterwegge.

Butterwegge: Der Wahlkampf hat mich sehr enttäuscht, weil er schmutzig und verlogen war. Anstatt den Oben-unten-Gegensatz und die soziale Ungleichheit in unserem Land zu behandeln, wurde ganz auf den Innen-Außen-Gegensatz abgestellt, also eine Frontlinie zwischen Deutschen und Zuwanderern konstruiert.

ZDFheute: Sie beklagen einen "sozialen Klimawandel". Was meinen Sie damit?

Butterwegge: In unserer Gesellschaft wird es immer ungemütlicher. Soziale Eiseskälte breitet sich aus.

Butterwegge: Nein, es gibt in Deutschland seit über 20 Jahren einen Prozess zunehmender Entsolidarisierung.

Rezession, Inflation - die hohen Preise für Lebenshaltung bringen immer mehr Menschen in Deutschland an die Armutsgrenze.

Man behauptet, sie seien faul, lebten in Saus und Braus, missbrauchten das Sozialsystem. Angeblich müssen sich die Fleißigen für die Faulen krummarbeiten.

Die tonangebenden Parteien in Deutschland fordern mehr Subventionen und Steuernachlässe für Unternehmer, statt die wachsende Armut konsequenter zu bekämpfen.

... erforscht seit Jahrzehnten wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland. Bis 2016 lehrte der Politikwissenschaftler und Buchautor als Professor an der Universität Köln. Das Problem wachsender Ungleichheit bezeichnet Butterwegge als "Kardinalproblem unserer Gesellschaft, wenn nicht der gesamten Menschheit". Für die Wahl des Bundespräsidenten 2017 wurde er von der Linkspartei als Gegenkandidat zu Frank-Walter Steinmeier (SPD) aufgestellt. Von insgesamt sechs Kandidaten erzielte Butterwegge damals das zweitbeste Ergebnis. Er war SPD-Mitglied, trat 2005 aus.

Die schlechte Wirtschaftslage ist ein wichtiges Wahlkampfthema. Auch die deutsche Autoindustrie steckt in der Krise. Ein Beispiel dafür: das VW-Werk in Zwickau.

ZDFheute: Laut Statistischem Bundesamt sind aber 2024 so viele Firmen pleitegegangen wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Die Wirtschaft ruft auf breiter Basis nach Entlastungen.

Und die CDU will die Gesamtbelastung der Unternehmen mit Steuern auf maximal 25 Prozent senken. Das ist weniger, als viele Normalverdiener zahlen müssen.

Die marode Infrastruktur in Deutschland ist nicht nur für die Wirtschaft ein großes Problem. Wie wollen die politischen Parteien das lösen?

In einer alternden Gesellschaft braucht es viel Geld für Pflege und medizinische Versorgung. Stattdessen verspricht man in populistischer Manier ständig Steuererleichterungen, die vor allem Wohlhabenden und Reichen zugutekommen, während Investitionen in Infrastruktur und Sozialstaat vernachlässigt werden.