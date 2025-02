Für günstige Energiepreise empfehlen Fachleute smarte Netze und dynamische Tarife. So würde Strom verbraucht, wo er gerade günstig zur Verfügung steht. Die Grünen schreiben dazu, so würden "die Bürger*innen in die Lage versetzt, in Zeiten von viel Wind und Sonne den Strom per Batterie oder Wärmepumpe (...) zu speichern, die Waschmaschine laufen oder das E-Auto laden zu lassen. Damit kann jede und jeder Geld sparen." Auch Union , FDP und BSW wollen das laut Programm vorantreiben.