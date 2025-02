Bundestagswahl in Zahlen - Nützliches Wahlwissen

Wenn heute in Deutschland zwischen 8:00 und 18:00 Uhr - so lange sind die Wahllokale geöffnet - gewählt wird, gibt es einige Unterschiede zur letzten Bundestagswahl im Jahr 2021. Es gibt weniger teilnehmende Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten. Wegen einer Wahlrechtsreform wird der Bundestag nun erstmals auch wieder kleiner. Ein Überblick:

59,2 Millionen Wahlberechtigte

630 Bundestagsmandate

29 Parteien

An der Bundestagswahl nehmen 29 Parteien teil. Das sind deutlich weniger als bei der Wahl 2021, als 47 Parteien zugelassen waren. Der Rückgang dürfte auch an den kürzeren Vorlaufzeiten wegen der vorgezogenen Wahl liegen - kleinere Parteien hatten damit weniger Zeit, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden und für die Zulassung nötige Unterschriften zu sammeln.

Welche Partei führt in den Umfragen zur Bundestagswahl? Wen hätten die Deutschen am liebsten als Kanzler? Welche Koalitionen wären möglich? Die wichtigsten Zahlen im Überblick.

In allen 16 Bundesländern sind dieses Mal SPD, Grüne, FDP, AfD, Die Linke, Freie Wähler, Volt, Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), Bündnis Deutschland und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit Landeslisten vertreten. Die CDU tritt überall außer in Bayern an, die CSU wiederum nur in Bayern. Alle anderen Parteien stehen nicht in allen Ländern auf den Stimmzetteln.