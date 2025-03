Bundestags-Sondersitzungen: Karlsruhe weist Eilanträge ab

In der letzten Woche hatten CDU CSU und SPD erstmals ihre Finanzpläne verkündet. Die beiden wichtigsten Elemente am Ende der Verhandlungen mit den Grünen : Ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro über zwölf Jahre für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur, dazu eine Ausnahme von der Schuldenbremse für theoretisch unbegrenzte Kreditaufnahmen im gesamten Bereich der Verteidigung. "Whatever it takes" - so gab der designierte Kanzler Friedrich Merz die Marschroute vor.