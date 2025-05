Bundesverfassungsgericht: Richter dringend gesucht

Nach der Bundestagswahl am 23. Februar konstituierte sich der neue Bundestag am 25. März. Am 6. Mai wurde Bundeskanzler Friedrich Merz CDU ) gewählt. Und seit dieser Woche sind auch erst die Ausschüsse besetzt. Eher ungewöhnlich, dass das Bundesverfassungsgericht ebenfalls in dieser Woche am 22. Mai seine Vorschlagsliste übermittelt hat, denn der Bundestagswahlausschuss hätte erst in dieser Woche tagen können.