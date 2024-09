Militärübung "Fishtown Guard" der Bundeswehr in Bremerhaven

Die Übung "Fishtown Guard" in Bremerhaven wurde jedoch auch von Protesten begleitet. Sie habe eine verstörende Wirkung auf die vielen Flüchtlinge und Migranten aus Kriegsgebieten, die in Bremerhaven leben, so das "Nord-Süd-Forum Bremerhaven". Außerdem falle die Übung der Bundeswehr auf den 80. Jahrestag der Bombardierung der Seestadt im Zweiten Weltkrieg , so die deutliche Kritik einiger Verbände an der Übung.