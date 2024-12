Wehrbeauftragte: Bundeswehr fehlen Tausende Soldaten

Die tatsächliche Einsatzbereitschaft liege in vielen Verbänden nur um die 50 Prozent. "Das ist deutlich zu wenig", warnte Högl angesichts der angespannten Sicherheitslage nach der Invasion Russlands in der Ukraine . Schon im Frühjahr hatte die Wehrbeauftragte in ihrem Jahresbericht beklagt, dass die Truppe immer weiter altere und schrumpfe.