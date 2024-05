Bundeswehr-Personal: Wie Scholz den Ernst der Lage verkennt

Scholz-Grätsche gegen seinen Parteifreund Pistorius

Wie angespannt ist die Personallage bei der Bundeswehr?

Die hohe Fluktuation liegt auch an der hohen Zahl der sogenannten "Soldaten auf Zeit" (SaZ), die sich für eine begrenzte Zahl an Jahren verpflichten. Ihnen gegenüber steht die kleinere Zahl der Berufssoldaten, die deutlich länger in der Bundeswehr verbleiben.

Was sagen Experten zum Bundeswehr-Personalproblem?

Experte für Debatte über Abschaffung des "Soldaten auf Zeit"

Soldaten sollen länger bei der Truppe bleiben

Was bereits gelingt, ist vorhandene Soldaten länger an die Bundeswehr zu binden, was man auch an einem steigenden Durchschnittsalter sieht. In den vergangenen Jahren stieg es von 29,7 auf aktuell 33,8 Jahre an, teilt das BMVg mit. In den Einsatzverbänden, die tatsächlich in mögliche Kriegseinsätze geschickt würden, liege das Durchschnittsalter jedoch deutlich niedriger.