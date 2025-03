Wehrbeauftragte: Warum die Bundeswehr nur langsam vorankommt

Eine gute Nachricht zuerst: Die Kampfschwimmer in Eckernförde konnten im letzten Jahr endlich ihre Taucherübungshalle in Betrieb nehmen - nach 13 Jahren Bauzeit.

"Wir müssen damit rechnen, dass die USA Kräfte ausdünnen wird in Europa und wir noch mehr machen müssen als bisher", so André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen BundeswehrVerbandes.

Bündnisverteidigung als Kernauftrag der Bundeswehr

Weltweite Krisen, der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Gaza, aber auch die Auswirkungen der Trump-Politik in den USA haben die Sicherheitslage verändert. Deutschland braucht wieder eine schlagkräftige Bundeswehr mit dem Kernauftrag der Bündnisverteidigung, keine Einsatzarmee wie in den letzten 20 Jahren. Verteidigungsminister Boris Pistorius nannte das "kriegstüchtig werden".

Högl: Ergebnisse "noch nicht überall sichtbar"

Die persönliche Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten sei gut, Schutzwesten, Helme sowie Kälte- und Nässeschutz seien ausreichend vorhanden. Es fehle jedoch an "funktionstüchtigem Großgerät und Ersatzteilen", was auch an der "so wichtigen Abgabe von Material an die Ukraine" läge.