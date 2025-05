Ein bisschen Sonne, ein paar Wolken: gute Bedingungen für einen Sieben-Kilometer-Orientierungsmarsch. Und so fällt es den 15- bis 19-Jährigen gar nicht so schwer, durch Wälder und Wiesen des Truppenübungsplatzes Havelberg in Sachsen-Anhalt zu marschieren. Dabei sind sie schon seit fünf Uhr wach, also seit neun Stunden. Und das den dritten Tag in Folge.