Eine Sprecherin des Operativen Führungskommandos bestätigte am Sonntag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur "eine Mehrzahl an Drohnensichtungen am Bundeswehrstandort Schwesing im Januar". Wie die "SZ" weiter berichtete , wurden offenbar besonders professionelle Drohnen eingesetzt, bei denen die Abwehrmaßnahmen der Bundeswehr versagten. Man habe vergeblich versucht, mit sogenannten Jammern und anderem Gerät sie vom Kurs abzubringen oder zur Landung zu zwingen.