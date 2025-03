Bundeswehr: Kommandeur fordert Wehrpflicht für mehr Personal

Bundeswehr-Kommandeur Harald Gante hält einen neuen Wehrdienst für unerlässlich, um "all die zusätzlichen Aufgaben" erfüllen zu können.

All die zusätzlichen Aufgaben, die wir heute im Bereich Heimatschutz sowie der Landes- und Bündnisverteidigung bewältigen müssen, werden ohne deutlich mehr Personal nicht funktionieren - und das kann man nur mit Wehrpflichtigen machen.

Bundeswehr-Kommandeur: Beobachten Russland und Belarus sehr genau

Gante bezeichnete den weiteren Aufbau der Abschreckung als unabdingbar für die Sicherheit in Europa. Zugleich sagte er, militärische Aktivitäten möglicher Aggressoren würden genau beobachtet und analysiert.

Man verfolgen sehr genau, was die Russische Föderation und Belarus machten "und welche Übungen sie durchführen, welche Qualität und welches Niveau das hat", sagte der Generalleutnant.

Das ist für uns keine Überraschung. Trotzdem: be prepared.

Gante führt die drei Divisionen des Deutschen Heeres, zu denen bald die neue Heimatschutzdivision als vierter Großverband gehört. Sein Operationszentrum in Schwielowsee steuert auch Auslandseinsätze - derzeit in Bosnien, bald im Kosovo.

Deutschland verstärkt Truppenpräsenz in Litauen

Das, was wir der Nato versprochen haben, wird dastehen. Das wird funktionieren. Das wird auch richtig gut sein, aber wir wissen auch, dass wir durchaus noch Lücken haben werden. Punkt.

Neuland für die Bundeswehr: Bis 2027 soll in Litauen eine Kampfbrigade mit 5000 deutschen Soldatinnen und Soldaten einsatzfähig sein. Ein Vorkommando bereitet den Aufbau vor.

Russland könnte Aufrüstung für Angriff nutzen

Bündnispartner warnen vor Russlands schneller Aufrüstung und möglicher Angriffsvorbereitung auf Nato-Staaten. Eine Waffenruhe in der Ukraine könnte nur eine Pause für weitere Planungen sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer großangelegten Truppenverlegung nach Belarus unter dem Vorwand einer Militärübung. Gante sagt:

Putin werde die Nato testen, erklärt Militärhistoriker Neitzel. Und wenn Europa Friedenstruppen in die Ukraine schicke, sei das Baltikum nicht mehr verteidigungsbereit.

Für einen neuen Wehrdienst müssen mehr Unterkünfte her

Die Bundeswehr wartet darauf, ob die künftige Bundesregierung die Entscheidung für einen neuen Wehrdienst trifft und welche Voraussetzungen geschaffen werden sollen. In diesem Jahr könne das Heer 2.500 zusätzliche Soldaten ausbilden, im nächsten Jahr nochmals mehr. Dann - so der General - stößt die vorhandene Infrastruktur an ihre Grenzen und die lange Zeitdauer bis Neu- oder Umbauten wird der limitierende Faktor.