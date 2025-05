Wirtschaftsministerin Reiche will Zulassung alter Gasthermen

In einem neuen Gebäude-Energie-Gesetz müsse der gesamte CO2-Ausstoß des Gebäudes berücksichtigt werden. Reiche sagte, dass man es Hausbesitzern künftig überlassen solle, in welche Technologie sie investierten. "Wir müssen lernen, die Energiewende zu hybridisieren", so Reiche. Ein entsprechendes neues Gesetz solle noch in diesem Jahr ins Kabinett kommen, sagte sie.