Wohnungsmangel: Buschmann fordert Reform des Baurechts

Bundesjustizminister Marco Buschmann will den Wohnungsmangel in Deutschland bekämpfen.

Buschmann will Bauvertragsrecht ändern

Studie: Etwa 800.000 Wohnungen fehlen

Nach einer Studie des Bauforschungsinstituts Arge sind die Baukosten in den vergangenen vier Jahren etwa in Großstädten um 42 Prozent gestiegen. Gleichzeitig zogen die Bauzinsen an. Laut Arge fehlen in Deutschland etwa 800.000 Wohnungen - vor allem bezahlbare.