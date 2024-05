AfD-Politiker Petr Bystron nutzt offenbar Scheinadresse

Bystron hat in München studiert, länger dort gelebt und gearbeitet. Seine vorige Wohnung in der nahe gelegenen Türkenstraße mussten er und seine Familie nach einem Rechtsstreit räumen . In München ist Wohnraum knapp - und Bystrons Wahlkreis ist München-Nord. Wollte er weiterhin eine Meldeadresse haben, die in seinem Wahlkreis liegt? Rechtlich ist das nicht nötig, aber möglicherweise kommt das bei Wählern besser an.