Straßenverkehr: Experten fordern strengere Cannabis-Regeln

Auch das Thema Fußverkehr stand in Goslar auf der Tagesordnung. Nachdem die Zahl im Straßenverkehr getöteter Fußgänger seit der Jahrtausendwende fast kontinuierlich gesunken war, kam es gerade in den vergangenen Jahren wieder zu einem Anstieg. Wolfgang Packmohr vom Fachverband Fußgänger Deutschland wünscht sich ein Umdenken in der Verkehrspolitik