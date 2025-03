Seit einem Jahr ist das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung in Kraft, steht in den aktuellen Koalitionsverhandlungen aber wieder auf der Kippe. Viele Cannabis-Clubs fürchten um ihre Existenz.

Auf den Cannabis Social Club Niedersachsen deutet kein Schild hin, kein süßlicher Geruch von Gras oder Hasch liegt in der Luft. Alles unaufgeregt alltäglich hier unweit der Nordseeküste: Eine normale Wohnstraße im niedersächsischen Schortens - Einfamilienhäuser aus den 1980er Jahren reihen sich aneinander, gepflegte Vorgärten schimmern in der Frühlingsonne.

In der Nachbarschaft hat sich herumgesprochen, was Clubmitglieder hinter der fensterlosen Stahltür bekommen - aufregen tut das niemanden.

Ein Gramm Marihuana für 8,50 Euro

Nur eine Klingel und ein Schild mit der Aufschrift "Zutritt ab 21" lassen vermuten, dass es hier etwas gibt, was nicht jeder bekommen soll. 8,50 Euro kostet das Gramm Gras aktuell, zwei Sorten bewahrt Bochers in Plastikboxen fein säuberlich getrocknet auf. Auch Haschisch bietet der CSC seit wenigen Wochen an. "Die Ware kommt sehr gut an und wir weiten unser Angebot kontinuierlich aus", erzählt Bochers.