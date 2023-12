Captagon: Syrische Bürgerkriegs-Droge erreicht Deutschland

Schon lange gibt es Hinweise, dass das Assad-Regime in Syrien sich auch über den Handel mit Captagon finanziert, einer süchtig machenden Droge, die vor allem den Nahen Osten überflutet. 08.12.2023 | 43:26 min

Zollfahnder haben am Donnerstag den bislang größten Fund der illegalen Droge Captagon in Deutschland verkündet. 461 Kilogramm der kleinen, bräunlichen Tabletten im Wert von 64,5 Millionen US-Dollar haben Behörden in Nordrhein-Westfalen sichergestellt. Vier Syrer wurden verhaftet.

Seit einem Jahr liefen die Ermittlungen gegen das Netzwerk der mutmaßlichen Drogenschmuggler. Ausgangspunkt waren Pakete, die Ende 2022 am Flughafen Köln/Bonn inspiziert wurden. Versteckt in Bremszylindern fand man damals 59.000 Captagon-Tabletten, kurz darauf am Flughafen Leipzig 32 Kilogramm, versteckt in Duftkerzen. Die Pakete hätten in die arabischen Golfstaaten, nach Saudi-Arabien und Bahrain gehen sollen. Nun stießen sie in einem angemieteten Garagenlager in Herzogenrath nahe Aachen auf ein Hauptlager mit mehreren Millionen Captagon-Pillen.