Allein in Sachsen stehen 19 Brücken der gleichen Bauart unter Beobachtung. Bei neun Brücken scheint Gefahr im Verzug. Doch betrifft das Phänomen nicht nur Ostdeutschland. Die gleiche Spannstahl-Technologie wurde auch in der BRD verwendet. Hunderte Brücken in ganz Deutschland müssen deshalb nun auf den Prüfstand.