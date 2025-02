CDU-Basis: Friedrich Merz hat alles richtig gemacht

Seit den Abstimmungen im Bundestag in der vergangenen Woche, in denen die Union sich Mehrheiten beschaffen wollte - und dabei die Zustimmung der AfD in Kauf genommen hat - regt sich im Land Protest. Ein Antrag zur Migrationspolitik wurde so vom Bundestag verabschiedet. Von einer gefallenen Brandmauer zur AfD, einem Rechtsruck ist die Rede.