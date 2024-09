Wahl in Sachsen: Den Wählern reicht es mit der Ampel

Was er meint, und was der Wahlkampf deutlich gemacht hat: Es geht dem Menschen um deutliche und schnelle Veränderungen in der Migrationspolitik ; es geht um die Energiepolitik und deren Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft; es geht aber auch um die großen Fragen nach Krieg und Frieden und um die Haltung Deutschlands zu Waffenlieferungen an die Ukraine . Alles Themen, die nicht auf Landesebene entschieden werden. Mit den Landesthemen drang keine der Parteien zum Wähler durch.