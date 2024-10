Politologe über BSW: Wagenknecht "bestimmt im Grunde alles"

Wenn ich die Situation in Sachsen und Thüringen vergleiche, scheint mir der Drang zu mehr Selbstständigkeit in Thüringen etwas ausgeprägter als in Sachsen. Formal wären alle Voraussetzungen für eine Emanzipation gegeben. Die BSW-Abgeordneten entscheiden sich am Ende eines Regierungsbildungsprozesses im Landtag für oder gegen eine Koalition mit der CDU und SPD. Dabei sind sie nicht an Vorgaben von außen gebunden, auch nicht aus Berlin.