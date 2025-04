CDU/CSU und SPD einigen sich auf Koalition

Letzte Details besprechen die Verhandlerinnen und Verhandler am Mittag. Um 15 Uhr wollen die vier Parteivorsitzenden die Eckpunkte des Koalitionsvertrags auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundestag vorstellen. Später am Tag kommen die Fraktionen von Union und SPD zusammen.

Das Finanzministerium geht nach ZDFheute-Informationen an die SPD. Die CDU besetzt das Außenministerium. Im Gespräch als mögliche Minister sind unter anderem:

Nachdem Union und SPD ihre Beratungen in der Nacht auf diesen Morgen vertagt haben, scheint eine Einigung bei inhaltlichen und personellen Fragen kurz bevor zu stehen.

Wann es bisher eine "GroKo" gab

In Berlin könnten die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD bald erfolgreich beendet werden. ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer berichtet über die aktuelle Verhandlungslage.

Wie es jetzt weitergeht

Sollten Union und SPD zustimmen, könnte CDU-Chef Friedrich Merz am 7. Mai zum Kanzler gewählt werden, so der bisherige Plan. Offen ist die Frage, ob er bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit von 316 Stimmen erhält.

Union und SPD haben im neuen Bundestag zusammen 328 Abgeordnete. Allerdings haben einige SPD-Abgeordnete angekündigt, Merz nicht wählen zu wollen und auch in der Union gibt es Kritik an Merz. In einem möglichen dritten Wahlgang würde die einfache Mehrheit reichen.