Spahn hält an Senkung der Einkommensteuer fest

Der schwarz-rote Koalitionsvertrag bleibt oft unkonkret. Was sagt CDU-Fraktionsvize Jens Spahn zur Kritik an der Koalition?

CDU-Fraktionsvize Jens Spahn hält an der Senkung der Einkommensteuer fest. In der ZDF-Sendung " Berlin direkt " sagt Spahn:

Schauen Sie genau in den Koalitionsvertrag. Dort steht: Wir werden zur Mitte der Legislatur die Einkommensteuer senken.

Zuvor hatte CDU-Chef Friedrich Merz gesagt, eine solche Steuersenkung sei nicht nicht fix. Ebenso stellte er einen Automatismus bei einer Erhöhung des Mindestlohns in Frage.

Spahn weist Kritik an Koalitionsvertrag zurück

Die Kritik, der Koalitionsvertrag sei in diesen Punkten wolkig formuliert, wies Spahn zurück. Er sei erstaunt, wie viel zerredet werde, "bevor wir überhaupt angefangen haben".

Spahn sagt, man habe es geschafft, zu "wirklich guten Vereinbarungen" zu kommen. "Lassen Sie uns machen. Wenn ich in zwei, drei Monaten wiederkommen darf, bin ich sehr sicher, werden wir nicht über 'wir werden und wir wollen' reden, sondern 'wir haben gemacht'".

Merz: "Kein Automatismus"

Neben dem Streit um die Senkung der Einkommensteuer ist auch die Erhöhung des Mindestlohns ein Streitthema zwischen Union und SPD. Seitens der SPD hieß es bei der Vorstellung des gemeinsamen Koalitionsvertrags am Mittwoch, der Mindestlohn werde im kommenden Jahr auf 15 Euro steigen. Merz sagt nun der "Bild am Sonntag":

Das haben wir so nicht verabredet.

"Wir haben verabredet, dass wir davon ausgehen, dass die Mindestlohnkommission in diese Richtung denkt. Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben", so Merz weiter. Die Kommission entscheide die Höhe des Mindestlohns, der derzeit bei 12,82 Euro liegt, also unabhängig.