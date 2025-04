Dabei ist es kein Geheimnis in Berlin, dass der Parteimanager der CDU liebend gerne Minister in der neuen Bundesregierung geworden wäre. Nur ist das Amt, dass er am liebsten antreten würde, nicht frei. Seit Jahren kokettiert er damit, dass er Arbeits- und Sozialminister werden wolle. Für den Wirtschaftspolitiker Linnemann die ideale Ausgangsposition, um die - aus seiner Sicht verstaubten und überbürokratisierten - Regeln in der Arbeitsgesetzgebung zu reformieren.