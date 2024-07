CDU-Chef zu Migration: "Müssen endlich etwas tun"

Manchmal geht es in Bundestagsdebatten nicht nur darum, was gesagt wird, sondern auch: von wem - und: von wem nicht. Insofern war es durchaus als Signal zu werten, wen die CDU CSU -Fraktion als Redner in jene "Aktuelle Stunde" schickte, die sie selbst beantragt hatte: "Gewalttätern aus Parallelgesellschaften - Ursachen und Konsequenzen der Tat von Bad Oeynhausen ehrlich benennen", so der offizielle Titel.