CDU will "Sofortprogramm" verabschieden: Parteitag in Berlin

Die Verkürzung der Frist für die Einbürgerung von acht auf fünf Jahre soll rückgängig gemacht werden: "Der deutsche Pass steht am Ende der Integration und nicht am Anfang."



Das Heizungsgesetz soll abgeschafft werden, weil es für "bürokratisches Reinregieren in den Heizungskeller" stehe. Auch die teilweise Legalisierung von Cannabis soll rückgängig gemacht werden. Die unter der "Ampel" gestiegene Zahl der Regierungsbeauftragten will die Union absenken - um die Hälfte.



Quelle: AFP