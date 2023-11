CDU: Wie umgehen mit der Wagenknecht-Partei?

Die Gegenseite signalisierte unterdessen schon vor Wochen so etwas wie vorauseilendes Wohlwollen. Die bislang prominenteste Weggefährtin Wagenknechts, Amira Mohamed Ali , hatte die CDU Mitte September - damals für viele überraschend - in Schutz genommen, nachdem die Christdemokraten in Thüringen mit Stimmen der AfD einen Antrag durchgebracht hatten, zum Thema Grunderwerbssteuer. "Was die Union hier gemacht wird, ist einfach ganz normales parlamentarisches Vorgehen", so die damalige Co-Fraktionsvorsitzende der Linken. Die CDU habe als Opposition einen Antrag eingebracht, über den sei dann abgestimmt worden.