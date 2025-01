Nach Votum mit AfD: Weitere Attacken auf CDU-Parteibüros

Aus Protest gegen das Vorgehen der CDU hatten am Donnerstagabend in zahlreichen Städten Tausende Menschen demonstriert. Vor der CDU-Bundeszentrale in Berlin waren es nach Polizeiangaben rund 6.000 Menschen. Die Parteizentrale der Bundes-CDU wird weiter von der Polizei geschützt. Es gehe darum, am Konrad-Adenauer-Haus Präsenz zu zeigen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf epd-Anfrage.