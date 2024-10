Leipzig: Chinesin unter Spionageverdacht verhaftet

Die festgenommene Chinesin Yaqi X. arbeitet am Flughafen Leipzig/Halle und soll Informationen über Rüstungstransporte übermittelt haben.

Die Bundesanwaltschaft hat in Leipzig eine Chinesin festnehmen lassen, die für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben soll. Bei ihrer Tätigkeit am Flughafen Leipzig/Halle habe Yaqi X. einem anderen mutmaßlichen Agenten, Jian G., Informationen gegeben, teilte die Behörde in Karlsruhe mit.