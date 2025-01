"Open Doors": Lage der Christen in der Türkei verschlechtert

In der Negativ-Rangliste finden sich die 50 Länder, in denen Christen aufgrund ihres Glaubens laut "Open Doors" der stärksten Verfolgung weltweit ausgesetzt sind. Die zehn Länder sind den Angaben zufolge Nordkorea auf dem ersten Platz, gefolgt von Somalia, Jemen, Libyen, Sudan, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran und Afghanistan . Fast alle diese Länder waren schon in den Vorjahren ganz oben in der Rangfolge zu finden.