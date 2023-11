Keine Verdächtigen in Chrupalla-Ermittlungen

Nach der Krankenhaus-Behandlung des AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla wegen eines Vorfalls bei einer Veranstaltung in Ingolstadt gibt es bislang keine verdächtige Personen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung liefen weiterhin gegen Unbekannt, berichtete Oberstaatsanwältin Veronika Grieser am Donnerstag. Ein Gutachten von Gerichtsmedizinern soll nun neue Erkenntnisse liefern.

Im Entlassungsbrief von Tino Chrupalla ist die Rede von einem Nadelstich. Bisherige Blutuntersuchungen waren jedoch unauffällig. ZDF-Korrespondentin Christiane Hübscher berichtet. 06.10.2023 | 1:32 min

Einstich in Chrupallas rechtem Oberarm

Chrupalla war Anfang Oktober, wenige Tage vor der Landtagswahl in Bayern, vor einer geplanten Rede in Ingolstadt medizinisch behandelt und ins Krankenhaus gebracht worden. In der Klinik wurde er aufgrund von Beschwerden vorübergehend auf der Intensivstation überwacht.