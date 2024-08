Faeser und der Fall "Compact": "Ein ganz normaler Vorgang"

In Faesers Koalitionspartner in der Ampel, der FDP , spricht man von einer "Klatsche für Faeser". Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki forderte Faeser auf, über den Rücktritt nachzudenken: "Frau Faeser sollte jetzt in sich gehen und sich überlegen, ob sie weiter Wahlkampf für die AfD machen will", schrieb er auf dem Nachrichtenportal X