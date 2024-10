Weltnaturkonferenz: Macht die Welt ernst beim Naturschutz?

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), die auch zur Konferenz nach Calí reisen wird, fordert zum Beginn der Konferenz, dass die Klima- und Biodiversitätskrise stärker zusammen gedacht werden müssen. Sie will sich sowohl auf der Biodiversitätskonferenz in Kolumbien als auch auf der Klimakonferenz in Aserbaidschan im November dafür einsetzen: "Beide Krisen können nur gemeinsam gelöst werden", so Lemke.