Corona-Aufarbeitung im Bundestag rückt näher

Inzwischen wurde in Europa gewählt mit den bekannten Ergebnissen für die Ampel. Die Entfremdung ist in Wahlergebnissen belegt. SPD und Grüne beklagen, den Anschluss an Teile der Gesellschaft verloren zu haben. Die jetzige Bewegung in der Frage der Aufarbeitung könnte der späte Versuch sein, wieder in Kontakt zu treten.