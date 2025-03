Die Gesellschaft hat sich in dieser Zeit definitiv auseinanderdividiert. Das zeigte sich besonders an den Begriffen "Team Freiheit" versus "Team Sicherheit" . Diese Gruppen waren nicht neu, sondern bauten auf bestehender Polarisierung auf. Menschen, die dem Staat gegenüber skeptisch waren, fühlten sich bestätigt, während andere, die vor Querdenkern und Aluhüten warnten, ebenfalls ihre Sorgen bestätigt sahen.

Fünf Jahre nach dem Ausbruch von Corona in Deutschland haben viele Menschen noch „Puls“, wenn sie an die Zeit zurückdenken, viele beschäftigt die Folgen der Pandemie bis heute.

Normalerweise können wir in Debatten auch mal Dinge einfach stehen lassen, aber das konnten sich viele in dieser Zeit nicht leisten.

Heute vor fünf Jahren wurde der erste Corona-Fall in Deutschland bestätigt. Die damaligen Maßnahmen werfen bis heute Fragen auf. Was haben wir aus der Pandemie gelernt?

Wir müssen in den diskursiven Streit gehen, prüfen, was valide ist, uns vielleicht überzeugen lassen oder den anderen mit besseren Argumenten überzeugen. Das ist die Grundvoraussetzung für unser gesellschaftliches Zusammenleben.

Während der Corona-Pandemie gingen über 70 Milliarden Euro in zahlreichen Hilfsprogrammen an Unternehmen in Not – aber auch an Betrüger, die die schnelle Hilfe eiskalt ausnutzten.

11.03.2025 | 15:03 min