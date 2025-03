Auffällig ist, dass in Katjas Körper bis heute Spike-Proteine nachgewiesen werden. Im Blut und in den Immunzellen. Die sogenannte Spike-Persistenz bei Impfgeschädigten wurde gerade auch in einer Yale-Studie belegt. Bei diesen Personen, ohne vorherige Infektion, waren Spike-Proteine 709 Tage nach der Impfung im Körper nachweisbar.