Das Robert-Bosch Krankenhaus in Stuttgart hat ein eigenes Lungenzentrum und behandelte besonders viele Coronainfizierte. Durch die Erfahrungen in der Pandemie wäre das Krankenhaus heute auf ähnliche Lagen besser vorbereitet.

Großbritannien hatte in Rekordzeit den Impfstoff Astra Zeneca entwickelt und in Massenimpfzentren verabreicht. Zuvor hatte es europaweit Zweifel an dem Impfstoff gegeben.

10.03.2025 | 2:10 min