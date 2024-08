Allmendinger fordert Aufarbeitung der Corona-Politik

: Zoomen wir zurück. Zu Beginn der Corona-Pandemie waren wir in einer Situation mit fehlendem Wissen und voller Unwägbarkeiten. Man wusste so gar nicht, was kommen würde. Klar war auch: Wir waren schlecht vorbereitet. Masken und Desinfektionsmittel fehlten, an Impfstoffe war zu Beginn nicht zu denken.