Corona-Pandemie: Lauterbach und die Impf-Nebenwirkungen

Fünf Jahre ist der erste Corona-Lockdown her. Der heutige Minister Karl Lauterbach ordnete sich dem Team Vorsicht zu. Einen Satz zur Impfung würde er heute so nicht mehr sagen.

Als der amtierende Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zum ZDF-Interview kommt, um noch einmal auf die Corona-Zeit zurückzublicken, ist er ein Mann mit ungewisser Zukunft. In der Gerüchteküche, wer nach der Bundestagswahl was wird, spielt er zumindest keine zentrale Rolle.

Könnte es sogar sein, dass die derzeitige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) in einem neuen Superministerium neben dem Ressort Soziales auch den Bereich Gesundheit übernimmt? Oder ist das Gesundheitsministerium doch so unbeliebt, dass Lauterbach wieder Chancen hätte? Selbst in der Union kann man anerkennen, dass er - wenngleich nicht im Sinne der meisten Unionspolitiker - im Dickicht des Gesundheitswesens Schneisen für Reformen geschlagen hat.

Vor fünf Jahren wurde der erste Corona-Fall in Deutschland diagnostiziert. Was wir aus der Pandemie und aus ihren Maßnahmen gelernt haben.

Zweifel in der Gesellschaft wuchsen

Wie auch immer, da steht ein Minister vor uns, der nicht weiß, was aus ihm wird. Und auch der Blick zurück kann ihn kaum zufriedenstellen: Revolution der Krankenhauslandschaft steckengeblieben, Aufarbeitung der Corona-Zeit, auch wenn diese Sache des Parlaments gewesen wäre, in seiner Amtszeit erst gar nicht angefangen.

Lauterbach ordnete sich dem "Team Vorsicht" zu

Lauterbach: Corona-Impfungen machten einen Unterschied

Fünf Jahre nach der bisher verheerendsten Pandemie des 21. Jahrhunderts geht ein ZDF-Themenschwerpunkt der Frage nach, was aus der Corona-Pandemie für Lehren gezogen wurden und werden. In der Zeit vom 8. bis zum 21. März 2025 beschäftigen sich sowohl aktuelle Magazinsendungen als auch Doku-Formate mit dem Thema.Wir bündeln alle Inhalte auf unserer Themenseite zum Coronavirus

Bundespräsident Steinmeier fordert Corona-Aufarbeitung

Zuletzt hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Aufarbeitung der Corona-Zeit angemahnt . Eine neue Bundesregierung müsse dies umgehend in die Wege leiten, sagte Steinmeier Anfang des Jahres dem Magazin "Stern". Wenn eine neue Regierung und ein neuer Bundestag sich dieser Aufgabe tatsächlich nicht widmen sollten, werde er das tun und "eine eigene Kommission ins Leben rufen". Nur so gebe es eine Chance, "Menschen zurückzugewinnen, die ihr Vertrauen in die Demokratie verloren haben oder zumindest daran zweifeln".

Die Veröffentlichung von ungeschwärzten Protokollen des Robert Koch-Instituts zur Corona-Pandemie zeigt: Es gab in der Behörde Kritik am Narrativ der "Pandemie der Ungeimpften".

Lauterbach will Versöhnung in der Bevölkerung

Lauterbach ist überzeugt, dass er vieles richtig gemacht hat. Und doch nagt das Unaufgeklärte an ihm und an seinem Image.

"Was wir brauchen, ist eine Versöhnung in der Bevölkerung," sagt der Minister. Die Bevölkerung müsse bei einer nächsten Pandemie von Anfang an besser mitgenommen werden.

Politische Zukunft von Lauterbach ist ungewiss

Lauterbach blickt in eine ungewisse Zukunft. In der Gerüchteküche, wer was wird in der neuen Regierung, spielt er zumindest keine zentrale Rolle. Aber solange es Gerüchte gibt, ist Lauterbach wohl noch im Spiel.