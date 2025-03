Virologe zu Corona-Herkunft: Lücke in unserer Beweisführung

Stürmer betont, dass in dem im Fokus stehenden Institut in Wuhan sehr viel an Coronaviren geforscht wurde und vermutlich noch geforscht wird. Dabei gebe es viele verschiedene Corona-Viren. Auch wenn man viele Hinweise auf die Forschung an Coronaviren finde sei es schwierig zu sagen, dass man tatsächlich auch an dem speziellen Coronavirus SARS-CoV-2 geforscht hat.