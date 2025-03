Scheitern die Schulden-Reformen an Bayern?

Wie positionieren sich die Freien Wähler (FW) beim Thema Schuldenbremse und Sondervermögen? Spätestens am 21. März wird diese Frage von großer Bedeutung sein. Dann soll der Bundesrat über die Schulden-Pläne von Union und SPD abstimmen. In der Länderkammer braucht es - ebenso wie zuvor im Bundestag - eine Zweidrittelmehrheit. Geht man davon aus, dass die Landesregierungen, an denen FDP, BSW oder Linke beteiligt sind, sich enthalten oder ablehnen, ist diese Mehrheit ohne die sechs Stimmen aus Bayern nicht denkbar.